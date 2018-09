Auto's zwaar beschadigd door afgebroken tak, bewoners teleurgesteld in gemeente

LOON OP ZAND - In Loon op Zand zijn bij de Castellanie vrijdagavond twee auto's flink beschadigd. Er brak een grote tak af van een boom en die viel op de auto's.

De brandweer is aanwezig en die zet een kraan in om de takken van auto's af te halen. De bewoners van het naburige appartementencomplex die onder de bomen parkeren, zijn teleurgesteld in de gemeente. Het is namelijk niet de eerste keer dat takken afbreken die schade veroorzaken.

Luc Jongbloed, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex: "Ons pand staat hier negen jaar. Toen we hier net kwamen wonen, hebben we al bij de gemeente geklaagd, omdat er te veel dode takken uit de bomen vielen. We hebben de bomen toen zelf laten snoeien, daarna heeft de gemeente regelmatig onderhoud gedaan. Maar er blijven takken vallen, pas nog op een andere auto. Het hele dak was gedeukt."

Niet voor het eerst

Eerder deze week viel volgens hem een vier meter lange tak van vijftien centimeter in doorsnede nog op het pad. "Die had bij iemand op het hoofd kunnen vallen. We hebben het weer bij de gemeente gemeld."

Volgens Jongbloed komt de gemeente na een melding steeds de takken opruimen, ook is er met een speciaal trilapparaat naar de takken gekeken. "Dat helpt niet, we willen dat de bomen echt een keer goed worden nagekeken. Van buitenaf kun je niet zien wat er mis is. Ook vandaag waaide het niet zo hard dat er takken horen te vallen."

De gemeente was vrijdagavond niet bereikbaar.