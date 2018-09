Ireen Wüst gebruikte veelbesproken schildklierhormoon: 'Ik had ze nodig'

EINDHOVEN - Ireen Wüst gebruikt sinds vier jaar op doktersadvies het veelbesproken schildklierhormoon Thyrax. De topschaatsster uit Goirle zegt schildklierpatiënt te zijn. “Ik moest ze slikken, had ze nodig”, zei ze vrijdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Volgens Olympisch chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband uit Geldrop gebruikt een ‘relatief hoog aantal’ sporters in het topschaatsen te gemakkelijk medicijnen als schildklierhormonen, corticosteroïden en antibiotica.



'Negatief daglicht'

Wüst wil de onderste steen nu boven, zo meldt de NOS. "Ik ben er kwaad over dat er mensen zijn geweest die het hebben gebruikt op niet-medische indicatie en het hierdoor in een negatief daglicht zetten voor de mensen die ergens last van hebben," aldus Wüst. Ze wil van geen verboden middelen weten.: "Ik ben honderd procent clean, ben voor een schone sport." Sterker nog, het omstreden medicijn staat niet op de dopinglijst. Het mag niet worden voorgeschreven zonder medische noodzaak. Dat gebeurt wel. Om die reden wees de Nederlandse schaatsbond (KNSB) in juli in een brief de sporters op het naleven van ethische regels.



Uit eerder onderzoek van Nieuwsuur en het Noordhollands Dagblad bleek al dat Nederlandse topsporters misbruik maken van schildkliermedicatie. Wetenschappelijk bewijs voor prestatiebevorderende effecten is er niet. Toch denken sommige sporters sneller af te kunnen vallen en meer energie te krijgen van het middel.



'Medicijngebruik doorgeschoten'

Twee Zomerspelen en twee Winterspelen maakte Van den Hoogenband mee als hoogste arts van de Nederlandse ploeg. Hij vindt nu het moment aangebroken om te stellen dat het medicatiegebruik is doorgeschoten. "Een hellend vlak", vat hij het samen. ''Wij komen er in toenemende mate achter dat in de topsportgeneeskunde wel erg liberaal met medicijnen omgegaan wordt. Dat heeft mijn zorg. Ik vind dat je een bewezen indicatie moet hebben om iemand medicijnen te geven. Een schildklierafwijking komt in de hele samenleving voor, maar níét in een dusdanig hoge mate als je zou verwachten bij een gezonde sportploeg."



Wüst vond het moeilijk om over haar medisch dossier te praten. 'Een nachtmerrie' noemt ze de gedachte aan welke associatie dan ook met dubieuze praktijken als doping. "Nooit ben ik me van kwaad bewust geweest. Nooit geweten dat dit medicijn zo in het nieuws zou komen."