Trainer Klaas Wels kreeg 'brok in de keel' bij eerbetoon Top Oss

OSS - Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd van TOP Oss tegen Sparta (0-0) stonden spelers en fans stil bij het spoordrama in Oss. Veel fans waren in het zwart gekleed en hadden ballonnen bij. Trainer Klaas Wels kreeg bij het eerbetoon een 'brok in de keel'.

"Sinds ik het nieuws gisteren hoorde, staat de wereld in Oss en Nederland stil. Elk weldenkend mens kan niet bevatten wat er gebeurd is. Als ik zie hoe beide teams en supportersgroepen daarmee omgaan, dat is indrukwekkend. Daarvan krijg je een brok in de keel."

Wels hoorde sirenes van ambulances en hoorde op kantoor wat er gebeurd was. "Na de training hebben we de persconferentie aangezet en erover gesproken met de jongens. Ik ben zelf vader, sommige spelers ook. Dit gaat ons verstand te boven. Met sommige spelers wissel je een blik uit, dat is voldoende dan. Anderen zitten ademloos te luisteren en kijken naar de tv. Je kan gewoon niet bevatten wat er gebeurd is."

Ragnar Oratmangoen van Top Oss werd rond de tijd van het ongeluk wakker en hoorde ambulances en brandweerwagens. "Onderweg naar de club kreeg ik al iets mee van wat er gebeurd was, gedurende de dag kwam er steeds meer informatie. Dan besef je hoe erg het eigenlijk is." Hij rijdt regelmatig op de bewuste plek het spoor over. "Het lijkt me vreselijk om erbij geweest te zijn. Heel veel sterkte aan alle betrokkenen."

Tijdens de wedstrijd konden de spelers van Top Oss goed met de situatie omgaan, stelt hij. "Na de minuut stilte hebben we even met elkaar gesproken en iedereen op scherp gezet. Want je moet die wedstrijd wel winnen." Dat lukte overigens niet, er werd aan beide kanten niet gescoord.

Ook Oratmangoen kreeg kippenvel tijdens de minuut stilte. "Het was heel mooi, voorafgaand al met de ballonnen. Het was heel mooi gedaan door iedereen. Het was even slikken."