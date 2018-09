Wat is het beste Nederlandstalige liedje? Volg hier LIVE de Lage Landen Lijst

ZOUTELANDE - Omroep Brabant zendt zaterdag de hele dag de Lage Landen Lijst uit. De honderd beste Nederlandstalige liedjes komen voorbij vanuit de studio in Zoutelande.

In totaal staan er zeven Brabantse liedjes in de top 100. Ook staan bijvoorbeeld Abel, Doe Maar en Peter Koelewijn in de lijst. Geen enkel Brabants nummer heeft de top tien gehaald. Guus Meeuwis is wel zeer hoog binnengekomen met 'Het is een nacht'.

Volg hier live de uitzending:







LEES OOK: Brabantse liedjes buiten top tien Lage Landen Lijst, stemmen kan nog

Zaterdagochtend om negen uur startte de speciale radio-uitzending. Presentatoren Jan Hautekiet van de VRT en Kirsten Paulus van L1 tellen af van 100 naar 1. Wie dat is, wordt rond 18:00 uur bekend.

Stemmen

De volgorde van de top 10 is nog niet bepaald. Stemmen kan nog tot zaterdagmiddag. De studio is niet voor niets in Zoutelande. Het gelijknamige nummer van BLOF staat hoog in de lijst.

De Lage Landen Lijst is een samenwerkingsproject van Omroep Brabant, Omroep Zeeland, het Limburgse L1 en de Belgische VRT Radio 1. De afgelopen weken gingen de omroepen op zoek naar het mooiste liedje in de Nederlandse taal.