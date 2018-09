Brand verwoest huis in Tilburg, slachtoffer loopt brandwonden op

TILBURG - Een huis aan de Generaal Kockstraat in Tilburg is zaterdagochtend door brand verwoest. Iemand die in de woning aanwezig was, raakte gewond. Het slachtoffer heeft brandwonden op armen en benen.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer verzorgd. Het vuur woedde op de begane grond.

Onderzoek

Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. Het sein brand meester werd rond elf uur gegeven.