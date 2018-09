Spookrijder van de weg gehaald op A67 bij knooppunt Leenderheide

De spookrijder die van de weg is gehaald. (Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/Twitter)

EINDHOVEN - Een spookrijder is zaterdagmorgen op de A67 bij knooppunt Leenderheide van de weg gehaald. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het is niet bekend hoe lang en over welke afstand de automobilist tegen het verkeer in reed. De gevaarlijke capriolen leidden niet tot een ongeval.

Onderhoud

De spookrijder reed op de A67 in de buurt van knooppunt Leenderheide. Daar wordt dit weekend groot onderhoud aan gepleegd. Vanwege de werkzaamheden is het knooppunt dicht en zijn er verschillende omleidingen. Dat zorgt weer voor vertragingen en file's.

