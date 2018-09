Wegpiraat rijdt met hoge snelheid op pizzabezorgster af, vrouw springt net op tijd weg

OISTERWIJK - Een wegpiraat heeft vrijdagavond een 20-jarige pizzabezorgster van haar sokken gereden in Oisterwijk. De vrouw uit Udenhout raakte 'slechts' lichtgewond omdat ze op het laatste moment een tuin in wist te springen.

Ze was net van haar bromfiets gestapt en stond op het punt de pizza af te leveren, toen ze zag hoe een auto op hoge snelheid op haar afkwam. Het zou gaan om een oud model van BMW.

In de tuin gesprongen

In paniek sprong ze in de tuin van de woning, maar doordat de auto haar bromfiets raakte, viel die bovenop haar. De bestuurder van de auto reed door zonder naar haar om te kijken.

De vrouw is ter plekke door medewerkers van de opgeroepen ambulance nagekeken in verband met nekklachten, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De bromfiets raakte zwaar beschadigd.

Andere melding

Een paar minuten voor dit incident kreeg de politie een andere melding van een doorrijder in de Terburghtweg in Oisterwijk. Hierbij raakte een geparkeerde auto beschadigd. Of het om dezelfde wegpiraat gaat, is nog onduidelijk.