'Dag lieve kinderen', mensen laten hart spreken in rouwregister voor slachtoffers spoordrama Oss

OSS - "Hoe zeg je 'dag' tegen iemand die je niet kunt missen?" Het is een van de vele geëmotioneerde boodschappen die mensen zaterdag achterlieten in het rouwregister dat de gemeente Oss heeft geopend na het spoordrama van donderdag, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. "Ik voel zoveel pijn in mijn hart", schrijft iemand anders. Het gemeentehuis is dit weekend extra geopend voor iedereen die een boodschap wil achterlaten. Dat kan van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.

Burgemeester Wobine Buijs tekende het condoleanceregister vrijdagmiddag als eerste, tijdens een sobere bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. Veel mensen volgden zaterdag al haar voorbeeld.

Hartverscheurend

Een man noemt het drama 'niet te bevatten'. Een man en vrouw spreken van een hartverscheurend gebeuren en een 'zwarte dag voor alle Ossenaren'. "Dit raakt je in je hart", vult iemand anders aan. "Kinderen die nog een leven voor zich hadden. De ouders, hoe moeten die nu verder?" Een stel schrijft: "Dag lieve kinderen."

Vanwege de drukte besloot de gemeente een extra tafel te plaatsen, omdat mensen anders zo lang moesten wachten voordat zij aan de beurt waren. Sommigen willen de tijd nemen om ook de boodschappen van anderen te lezen. Anderen schrijven hele verhalen.

"We willen zo uiten dat we meeleven", vertellen een oudere man en vrouw. "We blijven maar aan de kinderen denken." Een andere vrouw laat weten dat 'je het heel diep voelt als er kinderen wegvallen'. "Kinderen zijn het essentiële in het leven. Je moet iets doen als inwoner van Oss om je steun te betuigen en laten zien dat je betrokken bent."

'Helemaal de kluts kwijt'

Een man kan zijn tranen amper bedwingen na het tekenen van het rouwregister. "Sinds ik hiervan hoorde, ben ik helemaal de kluts kwijt", vertelt hij. "Ik vind het zo intens verschrikkelijk. Ik heb opgeschreven dat ik niet weet wat ik moet schrijven, maar dat ik intens meeleef."

Het register is ook digitaal te ondertekenen via de website van gemeente.

Uitvaart en herdenking

Komende week vindt de uitvaart plaats van de vier slachtoffers van het spoordrama. Een week later organiseert de gemeente een officiële herdenkingsbijeenkomst. De precieze datum waarop die gaat plaatsvinden, is net - zoals het tijdstip en de locatie - nog niet bekend.