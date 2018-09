Debby zet gewonde buurtbewoner onder de douche na woningbrand: 'Hij heeft geluk gehad'

TILBURG - Debby aarzelde geen moment toen ze zaterdagochtend de sirenes hoorde en een uitslaande brand even verderop in de straat zag. Ze rende op het huis af, nam de gewonde bewoner mee naar haar huis en zette hem onder een lauwe douche om zijn brandwonden te koelen. "Hij heeft geluk gehad", zegt de reddende engel van de Generaal Kockstraat in Tilburg.

"Als je de brand ziet, is het nog een geluk dat hij niet in zijn gezicht gewond is geraakt. Hij had nu brandwonden op zijn bovenarm en onderbeen." Over haar kordate optreden is ze niet zo verbaasd. "Ik ben maar lichtjes geschrokken. Gelukkig kan ik in zulke situaties wel meteen hulp bieden in plaats van dat ik verlamd door paniek sta toe te kijken of wegloop."









Koelen

Nadat het slachtoffer enige tijd gekoeld onder de douche stond, heeft ambulancepersoneel hem meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe erg het letsel is.

De woning is zwaar beschadigd. Wat huisraad lag verspreid over straat, de ramen zijn aan diggelen. Sommige buurtbewoners menen dat ze een knal hoorden. Of daadwerkelijk een explosie de oorzaak van de brand is geweest, kan de brandweer niet zeggen.

De brand was rond elf uur onder controle. "Het geeft voor mezelf een goed gevoel dat iets heb kunnen doen voor het slachtoffer", aldus Debby.