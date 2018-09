Binnen twee dagen al 150.000 euro opgehaald voor slachtoffers en nabestaanden van spoordrama Oss

OSS - De teller van de inzamelingsactie voor nabestaanden en slachtoffers van het spoordrama in Oss staat op 150.000 euro. Dat bedrag is binnen twee dagen opgehaald.

Zaterdagmorgen om tien uur was 100.000 euro gedoneerd. Binnen een paar uur sprong de teller naar 125.000, 132.000 en uiteindelijk 150.000 euro. Het zegt veel over hoe Nederland meeleeft met de nabestaanden en slachtoffers van het drama in Oss.

Donaties blijven binnen stromen

Duizenden mensen hebben online gedoneerd en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Het geld is bestemd voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen en voor mogelijke aanpassingen in of om het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

Nick Nietveld uit Almere begon de doneeractie vrijdag. Het idee was om 10.000 euro per slachtoffer op te halen. Doneren kan tot aanstaande vrijdag onder vermelding van 'Slachtoffers treinongeval Oss'. Het geld wordt gestort op een rekening van de gemeente Oss.

Initiatiefnemer Nick Nietveld laat weten erg blij te zijn met alle donaties. "Ik sta helemaal versteld van de hoeveelheid donaties. Ongelooflijk. Maandag heb ik een overleg bij de gemeente Oss met in ieder geval het hoofd van financiën. Misschien is de burgemeester er ook bij. Dat zal vooral gaan over hoe en wanneer het geld dat nu via de site binnenkomt, wordt overgezet naar de rekening van de gemeente."

Geld veilig op rekening gemeente

Het doel was 60.000 euro in te zamelen. Dat bedrag wordt ruimschoots overschreden. Wordt het doel nu ook bijgesteld? "Nee. Ik heb mijn streven gehaald en ben blij met alles wat is binnengekomen en nog binnenkomt. En ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik deze inzamelingsactie alleen maar heb georganiseerd en gefaciliteerd. Ik ga niet over het geld en hoe dat straks wordt besteed. Dat is aan de nabestaanden en de slachtoffers. Totdat dit duidelijk is, staat het geld op een speciale rekening van de gemeente. Daar is het in goede en veilige handen."

Herdenkingen

In het hele land wordt stilgestaan bij het verschrikkelijke drama in Oss. Op verschillende plekken en manieren worden de slachtoffers herdacht. Komende week zijn de uitvaarten van de kinderen. De week daarna organiseert de gemeente een officiële herdenkingsdienst.