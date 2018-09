Het middelpunt van de Zuiderwaterlinie viert feest: 'Heusden zou er altijd zo uit moeten zien'

HEUSDEN - De langste water- en verdedigingslinie van Nederland ligt gewoon in Brabant. Een linie van Bergen op Zoom tot Grave, met Heusden als middelpunt. Die stad bestaat dit jaar 700 jaar. Om dat te vieren sloegen gemeente en inwoners de handen ineen.

De gemeente Heusden bestaat uit het bekende vestingstadje en elf dorpskernen. Om de geschiedenis van Heusden te vieren kwam de gemeente niet zelf met evenementen, maar hielp ze Heusdenaren hun eigen ideeën te realiseren. Dat pakte goed uit volgens Judith van den Berg, coördinator kunst & cultuur van de gemeente. "Daaruit zijn twintig evenementen gekomen, van exposities tot muzikaal spektakel. Het is een heel divers programma geworden."

Een van die evenementen waren de Heusdense havendagen. Drie dagen lang stond het vestingstadje in teken van de scheepvaart. De haven was gevuld met historische schepen. "Het was een enorm succes, de bezoekers waren erg enthousiast", glimlacht Judith. "Heusden zou er altijd zo uit moeten zien met de prachtige schepen in de haven", was dan ook een veelgehoorde reactie. Het evenement wordt daarom over twee jaar weer georganiseerd.

Van den Berg is erg blij met de uitkomst van het jubileumjaar tot nu toe. "De inwoners hebben veel energie en betrokkenheid getoond. Het is mooi dat je dat als gemeente kunt ondersteunen en die energie verder kunt brengen. Ze zijn trots op hun gemeente en dat is mooi om van dichtbij mee te maken." Maar het jaar is nog niet klaar, er staan nog verschillende evenementen op de planning.

Programma

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Zaterdag liepen wandelaars in het westen van Geertruidenberg naar Raamsdonk en in het oosten van Vlijmen naar Hedikhuizen. Zondag staan de laatste twee etappes op het programma. De route van Waalwijk naar Heusden start om 11.00 uur bij sportcafé zwembad Olympia in Waalwijk. De route van Hedikhuizen naar Heusden start om 12.00 uur bij Fort Hedikhuizen. Beide etappes eindigen op de vismarkt in Heusden. Daar sluiten de wandelaars met muziek van fanfare 'Bereden Wapens' en dj La Fuente de mars feestelijk af.