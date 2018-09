Auto belandt in kanaal in Eindhoven

EINDHOVEN - Een auto is zaterdagmiddag in het kanaal beland in Eindhoven. Volgens een omstander staat er een duidelijk slipspoor op de weg naast het kanaal.

De wagen ligt volledig onder water.

Duikteam

Het ongeval gebeurde rond halfvier op de Joost de Momperstraat. Het duikteam van Den Bosch is inmiddels ter plekke. Er zit niemand meer in de auto.

De auto lijkt te zijn gedumpt. De politie vond de kentekenplaten opgevouwen in de auto.

Politiehelikopter

Meerdere hulpdiensten zijn ter plekke. Er cirkelt een politiehelikopter boven de plek van het ongeval.