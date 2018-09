Bredase supporters willen monument voor Avondje NAC in Beatrixstraat

BREDA - De supporters van de stichting Samen voor NAC willen dat er een kunstwerk komt voor het Avondje NAC. Het monument, bestaande uit een lichtmast van ruim zes meter hoog en een bijpassende tribune, moet komen aan de Bredase Beatrixstraat waar het Avondje NAC in 1975 ooit begon.

Het Avondje NAC is sinds de jaren zeventig een begrip in Nederland nadat de Bredase club de thuiswedstrijden in de avond bij kunstlicht ging spelen. Door een mix van gezelligheid, bier drinken, fanatisme en liefde voor de club, groeide het uit tot een fenomeen in Nederland.





Tekst gaat verder onder de video.





In 2012 werd er daarom bij de plaats van het oude stadion aan de Beatrixstraat, NAC verhuisde in 1996 naar een andere locatie, als aandenken een speciale plaquette gelegd. Maar dat is niet genoeg voor Maarten Akkermans van de stichting Samen voor NAC. Volgens hem moet er een 'Avondje NAC Monument' komen.

Roemruchte avondjes

"We willen het Avondje NAC terug brengen naar Boeimeer, de wijk waar het oude stadion lag. Wij vinden dat de plaquette die er ligt geen recht doet aan 56 jaar NAC-historie aan de Beatrixstraat. Het is te weinig voor alle roemruchte avondjes die hier geweest zijn. Ik hoor soms van mensen dat ze niet eens weten dat de plaquette er ligt. Er moet meer hiervan zichtbaar zijn."

'Het wordt zeer zeker een kunstwerk'

De supporters van de stichting Samen voor NAC bedachten daarom iets anders. Er moet een heus kunstwerk verrijzen aan de Beatrixstraat om het Avondje NAC te eren.

"Het wordt zeer zeker een kunstwerk", stelt Akkermans. "Het is in de vorm van een lichtmast ter hoogte van een lantaarnpaal en een stukje tribune gemaakt van een soort roestig staal gemaakt door de Staalmannen. Het is echt supermooi. We hebben een maquette laten maken en zijn met de gemeente in gesprek. Het kost tussen de vijfentwintig en dertigduizend euro. We willen eigenlijk dat het er volgend jaar gaat komen."

Uitleg aan de buurt

De stichting Samen voor NAC stond zaterdag met een stand op 'Boeimeer Bloeit', een kleine braderie, om de buurtbewoners uitleg te geven over hun plannen. Die reageerden positief op de plannen.