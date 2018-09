'Geef nabestaanden van slachtoffers spoordrama hun privacy', vraagt gemeente Oss

OSS - De gemeente Oss roept mensen op om de nabestaanden van de slachtoffers van het spoordrama met rust te laten. "Zij hebben hun privacy hard nodig", laat de gemeente op haar site weten. "Gooi geen bloemen en knuffels in de tuin en stuur geen vriendschapsverzoeken op Facebook."

Mensen kunnen hun steun betuigen door het condoleanceregister in de publiekshal van het gemeentehuis te tekenen. Ook komt er een officiële herdenking. De gemeente laat weten dat die op maandag 8 oktober is. Het tijdstip, de locatie en het programma worden later bekendgemaakt.



Het herdenkingsveld in de buurt van station Oss West blijft voorlopig ook. Er zijn tenten geplaatst om de bloemen, kaarsjes en knuffels te beschermen tegen wind en regen.



