'In de ogen van een ander kom je jezelf tegen', Eindhovenaren kijken elkaar minutenlang aan

EINDHOVEN - "In de ogen van een ander kom je jezelf tegen", zegt Aida Spaninks die de "The World's Biggest Eye Contact Experiment" in Eindhoven organiseert. Zaterdag keken honderden Eindhovenaren elkaar eens diep in de ogen.

"Als je iemand in de ogen kijkt, word je geconfronteerd met jezelf." Volgens Aida maak je hele bijzondere dingen mee als je minuten lang zwijgend tegenover elkaar zit. "Sommige mensen vallen elkaar na afloop spontaan in de armen door het fijne gevoel dat ze erbij krijgen."

Het is een idee uit Australië dat wereldwijd opvolging krijgt. Vorig jaar deden al 200-duizend mensen mee in 183 steden en 113 landen. "The World's Biggest Eye Contact Experiment" is dit jaar voor de vierde keer in Eindhoven. Op het 18 Septemberplein keken zaterdagmiddag enkele honderden mensen elkaar eens diep en minutenlang in de ogen.

In tranen

Een van de deelnemers vertelt dat iemand heel boos werd van alleen maar kijken. Dat was iets dat hij normaal nooit durfde en eigenlijk dus heel mooi. Maar ook iemand die in tranen uitbarstte omdat ze tijdens het kijken werd herinnerd aan het overlijden van haar vader. "Een verdriet wat ze eerder niet had kunnen uiten", vertelt de deelnemer.