Michael van Gerwen begint Champions League of Darts met indrukwekkende zege

BRIGHTON - Michael van Gerwen is goed begonnen aan de Champions League of Darts. Tijdens zijn eerste groepswedstrijd was hij met 10-2 te sterk voor Dave Chisnall. Mighty Mike eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 111,23 en hij gooide 83 procent van zijn dubbels raak.

'Het zal toch niet weer gebeuren?' Michael van Gerwen zal het even gedacht hebben toen de eerste leg tegen Chisnall voorbij was. Met een break pakte de nummer acht van de wereld de leiding in de wedstrijd. Echt onder de indruk bleek Mighty Mike echter niet, met vijf gewonnen legs op rij nam hij een ruime voorsprong.

Via een break pakte Chisnall zijn tweede leg, maar denken aan echte terugkeer in de wedstrijd was er niet bij. Van Gerwen pakte meteen een break terug, won zijn eigen leg en pakte nog een break.

Bij een 8-2 voorsprong wist de nummer één van de wereld al dat de wedstrijd binnen was. Het leek hem geen moeite te kosten, ook de elfde en twaalfde leg werden gewonnen door Van Gerwen. Met een 10-2 zege kende hij zo een uitstekende start van de Champions League of Darts.

Groepsfase

In de groep van Van Gerwen werd eerder op de middag het duel tussen Gary Anderson en Daryl Gurney gespeeld. In een wedstrijd die een stuk spannender was dan bij Van Gerwen stapte Gurney uiteindelijk met een overwinning van het podium: 8-10.