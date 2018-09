Vier doelpunten in eerste helft, Willem II geeft voorsprong weg tegen Fortuna Sittard, v [LIVE]

SITTARD - Willem II speelt zaterdagavond in de eredivisie tegen Fortuna Sittard. In Limburg moet trainer Adrie Koster het doen zonder buitenspeler Aras Özbiliz, Jordy Croux neemt zijn plaats in de basis in. Tussenstand: 2-2.

'45 Fortuna-spelers zijn een beetje boos op scheidsrechter Lindhout, die volgens hen een paar keer in het voordeel van Willem II zou hebben gefloten. Jorrit Smeets is zo boos dat ie geel krijgt.

'40 GOAL FORTUNA SITTARD. Willem II blijft de aanval zoeken, maar daardoor wankelt het soms ook achterin. Een half aangeraakte voorzet komt voor het doel, Andrija Novakovich is scherper en sneller dan Fernando Lewis en schiet de bal achter doelman Timon Wellenreuther.

'34 GOAL WILLEM II. Fran Sol mag schathemeltjesvrij binnenkoppen. En dat doet hij perfect in de lange hoek: 1-2. De Spaanse spits was bij de gelijkmaker al dichtbij, maar toen werkte Ahmed El Massaoudi de bal in eigen doel. Nu is er geen twijfel mogelijk, Sol scoort zijn zesde van het seizoen.





'33 De scheidsrechter wacht nog even op de VAR vanwege een vermeende handsbal van Fortunees Rodriguez, maar het wordt geen penalty.

'29 En bijna is het alweer 2-1. Fernando Lewis gaat in de fout en geeft Fortuna Sittard daarmee een enorme kans. Timon Wellenreuther redt knap op het schot van dichtbij.

'27 GOAL WILLEM II. De bezoekers komen op gelijke hoogte in Sittard. Een scherpe voorzet van Jordy Croux wordt door Ahmed El Messaoudi in eigen doel gekopt.

'21 Bijna een werelddoelpunt van Jordy Croux. Zijn poeier vanaf een meter of 20 vliegt tegen de lat.

'14 GOAL FORTUNA SITTARD. Tegen de verhoudingen in komt de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Wessel Dammers is attent bij een corner. Hij komt voor zijn directe tegenstander Fernando Lewis en werkt de bal tegen de touwen. Donis Avdijaj en doelman Timon Wellenreuther ruziën daarna over wie schuldig is.

'13 Plots een grote kans voor Fortuna. Een schot van Lisandro Semedo in de korte hoek kan door Timon Wellenreuther nog net tot corner getikt worden.

'11 Verdediger Freek Heerkens wordt door niemand aangepakt en mag met de bal aan de voet doorlopen tot het Fortuna-strafschopgebied. Zijn schot wordt net geblokt.

'10 De beginfase is duidelijk voor Willem II. Het levert wat mogelijkheden en een paar corners op, doelpunten blijven nog wel uit.

'2 Eerste doelgevaar is van Willem II. Een halve voorzet van Daniel Crowley wordt door keeper Koselev overgetikt.

'1 Er is afgetrapt in Sittard. De thuisploeg heeft afgetrapt.



"De nederlaag tegen PSV was geen verrassing, al was de uitslag groter dan verwacht. Na dat duel pakte Willem II een puntje tegen Excelsior. Toch is er geen negatief gevoel in Tilburg na die twee wedstrijden", zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. "Vooraf was niemand in Tilburg tevreden geweest met een punt tegen Excelsior, ook trainer Adrie Koster niet. Maar als je na een 0-2 achterstand alsnog een punt pakt, geeft dat een goed gevoel."

Trainer Adrie Koster was vrijdag lovend over de tegenstander. "Alle gepromoveerde clubs doen het goed. Maar Fortuna Sittard is ook gewoon een goede ploeg. Ik denk niet dat we elkaar veel ontlopen", zei de oefenmeester. Eijkhout is het eens met Koster over het feit dat er een grote groep ploegen is die gelijkwaardig is aan elkaar. "Maar als je kijkt naar de selecties en de ambities die de Tilburgse club dit jaar heeft, moet het winnen in Sittard."

FEITJES EN WEETJES:

* Fran Sol schoot in de eerste vijf wedstrijden zeven keer op doel, slechts twee keer leverde dat geen doelpunt op.

* De laatste competitiewedstrijd in Sittard werd door Willem II gewonnen. Denny Landzaat maakte toen de twee Tilburgse doelpunten.







DE OPSTELLINGEN: