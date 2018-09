Dramatische avond voor NAC op bezoek bij VVV, vijfde nederlaag van het seizoen

VENLO - NAC heeft voor de vijfde keer in de eerste zes competitiewedstrijden een nederlaag geleden. In Venlo ging de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kansloos onderuit. De thuisploeg was met 3-0 te sterk voor de Bredase ploeg.

'90 Toch nog een poging van NAC om te scoren. Mitchell te Vrede met een knappe kopbal, maar de van PSV gehuurde doelman Lars Unnerstall voorkomt met een goede redding een doelpunt van de spits van NAC.

'88 Arno Verschueren pakt een domme tweede gele kaart. Hij voorkomt een counter bij een 3-0 achterstand, met geel op zak. Scheidsrechter Kamphuis kan niet anders dan Verschueren zijn tweede gele kaart geven. En daardoor mist hij volgende week het duel met PSV.

'83 Jonathan Opoku neemt de bal goed en knap aan en schiet vervolgens hard vanuit de draai op het doel van NAC. Goalie Benjamin van Leer staat goed en voorkomt een vierde tegentreffer.

'76 VVV hoeft niet, NAC kan niet. Dat is de status van de wedstrijd op dit moment. Met nog een kwartier op de klok kijkt de thuisploeg of een vierde treffer nog mogelijk is, zonder daar veel moeite voor te doen. De spelers van NAC hebben zich neergelegd bij een nieuwe nederlaag.

'67 Jay-Roy grot worstelt zich langs Arno Verschueren. Zijn lage voorzet wordt weggewerkt. De op de grond liggende Verschueren voorkomt een corner, maar hij schiet de bal zo in de voeten van een VVV-speler. Het schot dat volgt is niet goed, waardoor de Belgische verdediger opgelucht adem kan halen.

'60 VVV is af en toe nonchalant en ongeconcentreerd. Het geeft NAC wat mogelijkheden, maar in de eindfase van iedere aanval loopt het spaak.

53' Jay-Roy Grot krijgt de bal op de linkerflank. Hij zoekt Arno Verschueren op. De Belgische verdediger blijft achteruit lopen, waardoor hij Grot de ruimte geeft om iets te bedenken. De aanvaller kiest ervoor om vanaf de rand van het strafschopgebied te schieten. Benjamin van Leer heeft geen antwoord op het schot: 3-0.

'46 Mitchell van der Gaag grijpt in, hij wisselt in de rust eenmaal. Luka Ilic blijft achter in de kleedkamer, Robert Mühren is zijn vervanger. Voor Mühren zijn het zijn eerste minuten in het shirt van NAC. De aanvaller kwam tegen het sluiten van de transfermarkt op huurbasis over van Zulte Waregem.

'38 GOAL VVV. Vanuit een strafschop komt de thuisploeg op 2-0. Arno Verschueren houdt zijn tegenstander vast, Tino-Sven Susic benut het buitenkansje dat daarna volgt.

'35 Fabian Sporkslede komt goed weg. Met geel op zak loopt hij een tegenstander omver. De scheidsrechter geeft voordeel, de kans van Opuku gaat via Benjamin van Leer over de achterlijn. Het wordt alleen een corner, de tweede gele kaart blijft uit.

'30 Voor en na de goal is het spelbeeld hetzelfde. NAC heeft de bal, maar doet er gewoon te weinig mee. Voorin is Paolo Fernandes de man die voor dreiging moet zorgen. De buitenspeler heeft echter nog amper een bruikbare bal afgegeven aan Mitchell te Vrede. Het ontbreekt vaak aan een idee, maar ook aan vertrouwen.

'22 GOAL VVV. De thuisploeg komt op voorsprong. Johnatan Opuku krijgt de bal voor zijn voeten gekopt, volledig vrij schiet hij vervolgens op fraaie wijze binnen.





'15 NAC heeft in het eerste kwartier het meeste balbezit. VVV laat dat ook toe. De Bredase ploeg heeft vooral de bal op plekken waar het niet gevaarlijk kan worden.

'11 NAC is gevaarlijk voor het doel van VVV. Paolo Fernandes dribbelt het strafschopgebied in, speelt zijn tegenstander uit en schiet. Het levert niets op, zijn inzet smoort in de defensie van de Limburgse club.

'5 Kans voor VVV. Na een goede voorzet krijgt Tino-Sven Susic een kopkansje. Hij knikt de bal naast. Die kans volgt na een mogelijkheid voor Mitchell te Vrede. De spits kan net niet goed bij een voorzet, waardoor hij niet gevaarlijk kan worden.

'1 Er is afgetrapt in Venlo. Mitchell te Vrede heeft de wedstrijd in gang gebracht.





"Het gaat een lastig avondje worden voor NAC", zegt NAC-watcher Job Willemse, terwijl hij probeert enigszins positief te blijven. "De thuisploeg heeft een prima start van het seizoen. De eerste wedstrijd waren ze niet echt goed, maar wonnen ze wel van Willem II. Daarna hebben ze alleen van Ajax verloren. Toch sluit ik een gelijkspelletje niet uit. Het moet toch een keer lukken. Ik zeg 2-2."

Van der Gaag heeft een wijziging doorgevoerd in zijn elftal. Gregory Leigh is uit de basis verdwenen, Fabian Sporkslede neemt zijn plaats als linksback in. Willemse kijkt er niet van op dat Leigh zijn plaats bij de eerste elf kwijt is. "Dat Van der Gaag voor een andere jongen kiest is logisch. Leigh heeft het nog niet echt laten zien. Verdedigend is hij misschien nog niet slecht, maar er wordt meer gevraagd. Meevoetballend is hij niet sterk."

OPSTELLINGEN: