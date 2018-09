Door spoordrama getroffen kinderdagverblijf nog een week dicht

OSS - Kinderdagverblijf Okido in Oss blijft komende week nog dicht. Dat staat op de site van de opvang. De vijf kinderen en leidster die donderdag betrokken waren bij het spoordrama in Oss kwamen bij Okido vandaan.

De site van het kinderdagverblijf is verder op zwart gezet. Alleen de tekst van de directie is te lezen.



“Op dit moment krijgen wij veel vragen. Vragen die wij niet kunnen beantwoorden. Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar antwoorden maar wat nu overheerst is een enorm verdriet”, staat er. “Wij zoeken steun bij elkaar en wachten tot de autoriteiten het onderzoek hebben afgerond.”



De directie schrijft dat ze hoopt dat ouders begrip hebben voor de maatregel. Ze zullen per e-mail en telefonisch op de hoogte worden gehouden.