Rotte tak valt van boom en doorboort voorruit van auto

OOSTERHOUT - Een rotte tak die van een boom afviel, heeft voor een ernstig ongeluk gezorgd op de Bredaseweg in Oosterhout. Een bestuurder van een auto kreeg de tak door de voorruit.

De auto is flink beschadigd. De bestuurder zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van de automobilist is niks bekend.

Weg afgesloten

Langs de weg staan wel meer bomen met rotte takken. De brandweer is bezig om deze weg te halen. De weg is hiervoor afgesloten.