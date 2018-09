Ontgoocheling na bizar gelijkspel Willem II: 'Neutrale toeschouwer is aan z'n trekken gekomen'

SITTARD - Het was misschien wel de leukste wedstrijd van het eredivisieseizoen tot nu toe. Voor de neutrale toeschouwer althans. Want bij Willem II baalde iedereen na de 4-4 tegen Fortuna Sittard.

Even rustig naar de wc gaan was er niet bij in Sittard. Om de paar minuten gebeurde er wel weer wat. Een doelpunt, een grote kans, een VAR-moment.

Schitterende aanvallen

Tot het laatste moment bleef Willem II het proberen. Fran Sol was een halve vingertop verwijderd van de 4-5. Maar die winnende treffer, die verdiend zou zijn geweest, viel niet. En dus was Willem II-trainer Adrie Koster teleurgesteld. "Aan de andere kant heb ik ook genoten van de doelpunten die we gemaakt hebben. Er zaten schitterende aanvallen tussen. De neutrale toeschouwer zal zeker aan z'n trekken gekomen zijn."



'Uit het niets'

Een van de belangrijkste Willem II'ers was - niet voor het eerst - Fran Sol. De Spanjaard scoorde één keer zelf, zorgde ervoor dat een Fortunees in eigen doel kopte, maakte bíjna de 4-5 ("Geweldige redding van de keeper", aldus Sol) en leidde een doelpunt in. "Het ging op en neer", zegt Sol. "Voor ons als spelers was het zwaar, want we moesten veel lopen en we moesten scherp blijven, want uit het niets kon een doelpunt vallen."



Slecht verdedigen

Hoe kun je vier tegendoelpunten krijgen tegen een promovendus? "Slecht verdedigen", is de droge conclusie van verdediger Freek Heerkens.

Twee van die vier tegendoelpunten vielen uit een standaardsituatie. Daar baalt Heerkens nog het meeste van. "Dat moeten we zeker verbeteren. Niet iedereen is daar dan volledig scherp op. Het is zo makkelijk te voorkomen. We spelen een week met drie wedstrijden erin. Drie wedstrijden die op papier perspectief bieden. Dan wil je die week zo goed mogelijk starten. Als je dan vier doelpunten maakt uit bij Fortuna, moet je in principe drie punten pakken."



Dinsdag weer aan de bak

Lang tijd om bij te komen van de enerverende 4-4 heeft Willem II niet. Dinsdag staat de volgende wedstrijd weer op het programma: in de KNVB Beker, uit tegen Volendam.