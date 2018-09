'Te jong en te klein, om nu al een ster in de hemel te moeten zijn': Vitesse staat stil bij Oss

Het spandoek in Arnhem (foto: VI Images).

ARNHEM - Luid applaus en een wedstrijd die precies na 4 minuten en 12 seconden werd stilgelegd. Voetbalsupporters en spelers stonden zaterdagavond tijdens de wedstrijd Vitesse-ADO Den Haag stil bij het dodelijke treinongeluk in Oss.

‘Zo oneerlijk. Te jong en te klein, om nu al een ster in de hemel te moeten zijn. Sterkte Oss’, stond op een spandoek die supporters van Vitesse omhoog hielden. Dit deden zij in de vierde minuut omdat het netnummer van Oss 0412 is.

Bij de wedstrijd TOP Oss – Sparta werd vrijdagavond ook een eerbetoon gehouden aan de slachtoffers van het spoordrama. Bij het ongeluk kwamen donderdag vier kinderen om het leven. Een ander kind en leidster raakten zwaargewond.