Ton en Nick willen dolgraag een kind samen, maar dat valt niet mee: 'We gaan de strijd aan'

DEN BOSCH - Kinderen krijgen, veel Brabantse homo- en lesbische stellen willen het. Maar de weg naar een eigen gezinnetje is moeilijk. Nick Adriaanse en Ton van de Camp uit Den Bosch weten er alles van. Zij maken zich klaar voor een lange strijd.

Eigenlijk zijn Ton en Nick nog niet eens zo heel lang bij elkaar, anderhalf jaar pas. Maar een aantal maanden geleden kwam de vraag opeens bovendrijven: willen we kinderen? Toen het antwoord 'ja' bleek te zijn moest er haast gemaakt worden. Met zijn 34 jaar is Ton namelijk al 'oud'. "Adoptie is voor ons een optie: maar je kunt niet adopteren als je boven de veertig bent. En de wachttijd is vijf jaar. Dus eigenlijk word je min of meer gedwongen om er nu al echt over na te denken, want anders valt die optie af."

'Niet makkelijk'

En dus is het stel zich echt gaan verdiepen. Ton: "Het is niet zo makkelijk als we hoopten of dachten. Eigenlijk hebben we drie opties: draagmoederschap, adoptie en co-ouderschap." Bij co-ouderschap zouden ze samen met een alleenstaande vrouw of lesbisch stel een kind nemen. De 'makkelijkste' optie.

Maar het liefst wil het stel een Nederlandse draagmoeder. Ton: "We zouden dan een kindje van onszelf hebben. En de draagmoeder zou relatief dichtbij zijn. Je kan haar ontmoeten. Haar buik voelen als ze zwanger is. Het samen meemaken. En voor het kind is het ook fijn om te weten in welke buik ze zat." Win-win dus. Maar draagmoeders zijn dun gezaaid in Nederland.

Drempel

En hoe kom je aan een draagmoeder? Nick: "Je bent voor een draagmoeder helemaal aangewezen op je eigen kennissen. Je mag namelijk geen oproepje plaatsen en ze mag zich ook niet ergens aanmelden. Dat is een drempel." Een draagmoeder zoeken in het buitenland of adoptie is ook nog een optie. Maar ook dat is lastig. "We hoorden dat dat al snel 150.000 euro kost. Dat hebben we niet zomaar liggen."

In hun omgeving kennen ze geen mannenstel dat kinderen heeft. "Er zijn wel stellen die het willen, maar die vinden het te lastig." En hoewel je zou denken dat er in Nederland inmiddels wel is nagedacht over de kinderdroom van stellen met hetzelfde geslacht, blijkt de realiteit weerbarstiger. Nick: "Er is qua wetgeving nog veel onduidelijk. We hebben wel het idee dat we voorhoedelopers zijn die ongeplaveide weg moeten bewandelen."

'Als je écht wil'

Het mag dan nog een lange en onzekere weg zijn voordat ze een kleine mogen verwelkomen, het stel is strijdbaar. "Wij willen graag vaders worden. We zijn sterk genoeg om de strijd aan te gaan. En we horen ook van iedereen: als je het écht wilt, dan lukt het."

Ondertussen zien ze de hun kind al wel rondlopen in hun Bossche paleisje. "We hebben hartstikke veel ruimte. Ik denk dat een opgroeiend kind hier de tijd van zijn leven heeft."

