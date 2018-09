De mooiste herinnering van Mark van Bommel als PSV'er tegen Ajax: 'We wonnen met 4-0'

EINDHOVEN - Mark van Bommel zit zondag voor het eerst als trainer van het eerste van PSV op de bank tijdens een wedstrijd tegen Ajax. Als speler stond hij vaak in het veld tegen de Amsterdammers. Als speler van PSV kwam hij vijftien keer in actie tegen Ajax. Met als hoogtepunt twee zeges met vier goals verschil.

Als speler van Fortuna Sittard speelde Van Bommel al eerder tegen Ajax. Als PSV'er maakte hij zijn eerste minuten tegen de eeuwige concurrent om het kampioenschap in 1999. In Amsterdam speelde Van Bommel negentig minuten mee tijdens de 1-3 overwinning. Ruud van Nistelrooy was die dag de grote man, hij maakte een hattrick.

Vier maanden later volgde de wedstrijd in eigen huis. "We speelden een belangrijke wedstrijd tegen ze. Een avondwedstrijd, wat niet vaak voorkwam. Ik maakte de 1-0 op aangeven van Luc Nilis en we wonnen uiteindelijk met 4-0. Met die overwinning bevestigden we dat we een heel goede ploeg aan het creëren waren", zei Van Bommel over die wedstrijd.

Hattrick

Makkelijk was het geweest als Van Bommel 20 maart 2005 had gezegd als meest memorabele wedstrijd tegen Ajax. "Natuurlijk, de hattrick." De voorganger van Van Bommel, Phillip Cocu, maakte de 0-1 in Amsterdam. Op slag van rust maakte Van Bommel er 0-2 van. Tien minuten na rust volgde vanuit een strafschop de 0-2, vijf minuten later maakte Van Bommel met zijn elfde van het seizoen de 0-4. Een wedstrijd die veel PSV-fans zich nog goed voor de geest kunnen halen.

Tekst gaat verder onder de video van de hattrick van Van Bommel tegen Ajax.

Zeven keer winst

In totaal kwam Van Bommel vijftien keer als PSV'er in actie tegen Ajax. De eerste keer was in 1999, toen Van Bommel won. De laatste keer was op 14 april 2013. In zijn laatste jaar als profvoetballer verloor hij allebei de competitiewedstrijden van de Amsterdammers. De laatste ging met 2-3 verloren. Het was de enige nederlaag in het Philips Stadion.

De huidige PSV-trainer won als speler van de Eindhovenaren zeven keer van Ajax, vijf keer stapte hij met een nederlaag van het veld. Drie keer eindigde een wedstrijd tussen Ajax en PSV met Van Bommel op het veld in een gelijkspel. Van alle wedstrijden waren er twaalf competitiewedstrijden. Twee keer ging het om de Johan Cruijff Schaal. In 2002 verloor Van Bommel, tien jaar later pakte hij met PSV de winst.

Eenmaal stond Van Bommel tegenover de recordkampioen van Nederland in het Nederlandse bekertoernooi. In 2002 verloor PSV in de halve finale van Ajax, dat de beker daarna ook zou winnen.

Topper als trainer

Van Bommel maakte wedstrijden tussen PSV en Ajax al mee als trainer van de jeugd. Nu staat hij voor zijn eerste topper als hoofdtrainer van het eerste elftal. Het doel is niet anders dan anders, de oefenmeester wil winnen. En met een zege komt PSV steviger aan kop te staan in de eredivisie. Bij een nederlaag neemt Ajax de koppositie over.