Michael van Gerwen zet grote stap naar halve finale Champions League of Darts

Michael van Gerwen is blij met zijn zege in de Champions League (foto: VI Images).

BRIGHTON - Michael van Gerwen heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League of Darts winnend afgesloten. Na de eerdere zege op Dave Chisnall was Van Gerwen zaterdagavond met 10-7 te sterk voor Daryl Gurney.

Van Gerwen kende een wervelende start. Net als tegen Chisnall opende Mighty Mike met een break. Van Gerwen wist zijn eigen leg daarna te houden en pakte vervolgens nog een break. En datzelfde setje deed de nummer één van de wereld nog een keer. Zo kwam Van Gerwen op een ruime 5-0 voorsprong.

Terugkeer

Bij Van Gerwen leek de focus daarna even wat minder, terwijl Gurney het juist even goed te pakken had. De nummer vijf van de wereld pakte vier legs op rij en kwam terug tot 5-4. Nadat Van Gerwen weer een leg pakte, kwam Gurney weer terug tot 6-5. Dat was het moment dat MvG weer even aan ging zetten, zo liep hij uit naar een 9-5 voorsprong.

Bij een 9-6 stand kreeg Van Gerwen vervolgens de kans om het af te maken, maar dat deed hij niet. Vijf matchdarts gingen mis, Gurney pakte daarna de leg en kwam zo op 9-7. De Noord-Ier kreeg vervolgens meerdere pijlen om op 9-8 te komen, maar hij faalde op de dubbels. Met een 68-finish gooide Van Gerwen vervolgens de wedstrijd uit.

Halve finale

Met twee overwinningen is Van Gerwen nog niet helemaal zeker van een ticket voor de halve finale van de Champions League of Darts. Mighty Mike staat nu eerste in de groep, met een positief legsaldo van +11. Zondagmiddag speelt hij tegen Gary Anderson, de huidige nummer twee. Gurney heeft na de eerste twee wedstrijden net als Anderson één zege op zak.

Bij winst op Anderson is Van Gerwen sowieso zeker van de halve finale, die net als de finale zondagavond gespeeld zal worden. Bij een kleine nederlaag is de halve finale ook een feit, Anderson heeft nu een legsaldo van +5.