Mitchell van der Gaag spreekt niet van crisis: 'Maar we zetten onszelf wel voor schut'

BREDA - “Het was vandaag heel slecht”, NAC-trainer Mitchell van der Gaag was na afloop van de met 3-0 verloren wedstrijd uit bij VVV-Venlo duidelijk. De trainer vond dat zijn ploeg veel te angstig was. “Je moet trots in je flikker hebben om duels te spelen. Dit was NAC-onwaardig.”

Van der Gaag vertelde na afloop dat hij ‘voor schut stond’ na de eerste helft waarin NAC weliswaar 70 procent balbezit had, maar geen enkele kans wist te creëren. “Je wilt een draai geven aan de negatieve resultaten, maar als je dan ziet dat zeven á acht spelers de ondergrens aantikken, dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.” De coach wilde nog niet het verboden woord ‘crisis’ in de mond nemen, maar was wel duidelijk. “Het was vandaag heel slecht. En met dit puntenaantal na zes wedstrijden, weet je waar je staat", doelde Van der Gaag om de schamele drie punten die NAC tot dusverre wist te behalen.

De trainer van NAC laat desgevraagd weten dat hij nog absoluut het gevoel heeft dat hij de spelers kan motiveren om het tij te keren. “Maar ik heb ook mijn grenzen. Je krijgt het gevoel dat je voor schut staat. Je speelt met veel te veel angst. Als je alleen al ziet dat we het eerste kopduel van de wedstrijd verloren, terwijl je weet dat daar de kracht van VVV ligt”, verzucht de trainer. NAC krijgt veel doelpunten tegen (17 red.), mede door persoonlijke fouten. Dat werkt frustrerend, zo geeft Van der Gaag toe. “Maar ik kan er niks aan veranderen. Als je dat soort dingen niet ziet, dan wordt het lastig.”

Slachtbank

De trainer van NAC kon geen enkel positief punt noemen uit de wedstrijd. “We hebben ons naar de slachtbank laten leiden. Het was vandaag slecht, en dan moet je dat ook zo benoemen. Slecht is slecht, en dat was het.”