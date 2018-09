NAC Breda mist 'mannelijkheid': 'Wat wij hebben laten zien, was echt schandalig'

VENLO - NAC verloor zaterdagavond voor de vierde keer op rij en de Bredanaars hebben volgens trainer Mitchell van der Gaag de ondergrens bereikt. Ook de NAC-spelers waren na afloop vol ongeloof over hun eigen prestaties. “Wat wij doen, is echt schandalig.”

Dat vertelde spits Mitchell Te Vrede na afloop van de met 3-0 verloren wedstrijd op bezoek bij VVV-Venlo. De 27-jarige Te Vrede vond dat NAC een kansloze avond speelde. “Dit is natuurlijk heel frustrerend. Niet alleen voor mij, maar voor heel het team en de trainer. Maar dan vooral ook nog voor het publiek, zij zijn helemaal machteloos.”

De ervaren Anouar Kali doet daar nog een schepje bovenop. “Hoe wij hebben gespeeld vandaag, is echt heel slecht. Of het crisis is? Ja, dat denk ik wel.” Kali kan nog niet net na afloop de vinger op de zere plek leggen. “Maar op dit moment zijn we nog geen eenheid op het veld. Dit is NAC niet waardig. De mensen op de tribune verdienen beter."

Mannelijkheid

Volgens Te Vrede ontbreekt het NAC aan de durf en mannelijkheid, het woord 'crisis' nam hij nog niet in de mond. "Het maakt niet uit hoe je het noemt. Wat wij doen is schandalig. De trainer komt elke week met een goed strijdplan, iedereen snapt het. Maar je moet dan wel de mannelijkheid hebben om te winnen."

De spits van NAC kreeg tot aan de laatste minuut geen enkele kans. Hij werd meermaals bereikt, maar stond dan veel te ver van de goal om iets te kunnen forceren. "Ja, dan vreet je jezelf op in de wedstrijd. Ik heb aardig wat ballen kunnen terugleggen, maar een beloning blijft uit. Ik heb m'n team nodig, maar no