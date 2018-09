Boswachter mishandeld door een jager, hij sprak hem aan vanwege een ingetrokken jachtakte

Een jager in actie. (Foto: ANP)

ETTEN-LEUR - Een toezichthouder van Staatsbosbeheer is zaterdagavond mishandeld en bedreigd door een jager. Dit gebeurde op een veld aan de Elshoutweg in Etten-Leur.

De boswachter zag de man - die een jachtgeweer bij zich had - toen hij rond zes uur 's avonds zijn dagelijkse ronde door het buitengebied maakte. Hij wist dat de jachtakte van de 60-jarige man uit Etten-Leur na een eerder incident was ingetrokken. Hij was daar als toezichthouder namelijk bij betrokken.

De jager vertelde de toezichthouder dat hij aan het jagen was op vossen. Hij kreeg daarop te horen dat hij helemaal geen geweer mag hebben en zou worden aangehouden.

'Ik sla je kapot'

Hierop pakte de jager zijn krukje van de grond en riep: "Ik sla je kapot." Vervolgens sloeg hij met de kruk in de richting van het hoofd van de boswachter. Die kon de klap met zijn armen opvangen. Tijdens de worsteling die daarna ontstond, lukte het de toezichthouder de kruk weg te slingeren.

Uiteindelijk rende de jager van het maisveld af, richting zijn auto. Daarmee reed hij richting de Zevenbergseweg. Op de Rijsdijk zagen gewaarschuwde agenten de auto rijden. Zij zetten de jager op de Veenstraat aan de kant.

De boswachter liep door de mishandeling verwondingen op aan zijn gezicht en zijn linkerhand en hij had hoofdpijn. Hij is daarom naar een dokter gegaan.