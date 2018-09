'Zo komen we in contact met andere mensen', azc's openen deuren voor publiek

OISTERWIJK - Het is een plek waar de meeste mensen weinig van weten en waarschijnlijk nog nooit zijn geweest, een asielzoekerscentrum. Om dat te veranderen kon je zaterdag binnenkijken in alle Brabantse asielzoekerscentra. Iedereen was welkom.

Verbinding staat centraal bij de open dag. Het is de uitgelezen kans om eens te zien hoe het leven er in een asielzoekerscentrum uitziet, maar ook om de bewoners te ontmoeten.

Blij

Nasira (21) leidt bezoekers rond. Ze vluchtte uit Eritrea en woont inmiddels al een jaar in het azc in Oisterwijk. Voor de meeste asielzoekers is het lastig om in contact te komen met hun dorpsgenoten, vertelt ze. "Ik ga naar Eindhoven om Nederlands te leren, maar verder ben ik vooral in het azc." Ze is dan ook erg blij met de open dag. "Zo komen we in contact met de mensen en kunnen we Nederlands oefenen."

Eritrese koffie

De school en een van de woningen is open voor publiek. Bezoekers kunnen hun vragen kwijt bij verschillende stands en er is muziek.

Het favoriete onderdeel van Nasira is de gemeenschappelijke zaal. "Ik laat je graag iets van mijn eigen land zien, hier maken ze op traditionele wijze koffie." Drie dames, gehuld in witte doeken, zitten naast elkaar op een bankje. Eerst worden de koffiebonen geroosterd en gemaald. "Thuis doen we dat met de hand, maar hier hebben we een apparaatje", lacht Nasira.

Suiker

De gemaalde bonen worden samen met water in een koffiepot gegoten en vervolgens wordt die op het vuur gezet. Om de paar minuten gieten de dames het koffiemengsel over in een kopje, en weer terug in de koffiepot, zodat de aroma's vrij komen. Na zo'n twintig minuten kan de koffie gedronken worden.

Voor de warme drank ingeschonken kan worden, krijgen eerst alle kopjes een scheut suiker. "Er zijn wel mensen die het zwart drinken, maar Eritreeërs houden gewoon heel erg van suiker", legt Nasira uit. De sterke geur van aangebrande bonen trekt veel bekijks en dus gaan de dames vrolijk door.

Opleiding

Het was eerst even wennen in het asielzoekerscentrum, maar Nasira voelt zich er nu thuis. Ze is blij dat ze in Nederland is. "Hier heb ik meer rechten. Ik mag zelf beslissen wat ik wil doen, dat is heel fijn." In de toekomst hoopt Nasira haar studie af te maken. In Eritrea was ze net gestart met een opleiding tot verpleegkundige, dat hoopt ze in Nederland af te kunnen maken.