'Ze moeten nog steeds voor mij uitkijken', Yuri van Gelder vierde in Hongarije en aast op Spelen

SZOMBATHELY - Hij greep zondag net naast de medailles tijdens World Challenge Cup-wedstrijden turnen in Hongarije, maar Yuri van Gelder is blij. Zijn prestaties van de afgelopen weken geven hem de bevestiging dat hij als 35-jarige nog altijd mee kan komen met de wereldtop. En dus houdt hij hoop op deelname aan de Olympische Spelen in 2020.

Van Gelder maakte in mei zijn rentree in de internationale turnwereld. Sinds hij werd weggestuurd van de Spelen in Brazilië - omdat hij buiten het atletendorp op stap was geweest - moet de Waalwijkse ringenspecialist het stellen zonder de steun van de Nederlandse bond. Bondscoach Bram van Bokhoven liet hem namelijk buiten zijn selectie die toewerkt naar de Spelen van 2020 in Tokio.Â

Echie

Maar dankzij een sponsor kon Van Gelder toch deelnemen aan de laatste vier World Challenge Cup-wedstrijden van dit jaar. En de resultaten mochten er zijn. Een keer werd hij zevende, twee keer vierde en een keer derde. "Ik heb overal de finale bereikt en iedere wedstrijd ben ik wat geklommen. Ik kwam er steeds beter in qua wedstrijdritme. Nu gaan we alle informatie die deze wedstrijden me opleverden samenpakken en gaan we volgend jaar voor het 'echie'. Als het aan mij ligt, ga ik de route richting de Olympische Spelen in."

Fysiek voelt hij zich nog altijd heel goed. "Mijn lichaam heel houden is op mijn leeftijd een van de belangrijkste dingen. Maar metaal gaat het ook goed. Deze wedstrijden wilde ik bekijken waar ik internationaal sta. Nou, ik kan het nog."

'Jonkies moeilijk maken'

"Het zou geweldig zijn as ik nog een keer op zo'n toernooi mag staan", knikt de turner. "Ik wil niet meer terug- maar vooruitkijken. Aan mijn inzet en motivatie zal het niet liggen. Ik blijf knokken. Ik vind het leuk om het de jonkies nog een beetje moeilijk te maken. Ze hebben nu in de gaten dat ze nog steeds moeten uitkijken voor mij."