Auto raakt boom en slaat over de kop in De Rips

DE RIPS - Een auto is zondagmiddag over de kop geslagen in De Rips. Dit gebeurde nadat de auto een boom had geraakt. Het ongeval gebeurde op de Kruisberglaan.

Het wrak kwam ondersteboven in een drooggevallen sloot naast de weg terecht. De bestuurder zat enige tijd bekneld. Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit de auto bevrijd.

Ziekenhuis

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.