Michael van Gerwen ondanks winst niet tevreden over eigen spel

BRIGHTON - Hij won wel, maar Michael van Gerwen was niet te spreken over zijn eigen spel in de wedstrijd tegen Daryl Gurney in de Champions League of Darts. "Mijn spel was niet 100 procent in orde. Maar ik heb gewonnen en dat telt."

Hij gaf toe dat hij verschillende fouten had gemaakt in de wedstrijd op zaterdagavond, die hij uiteindelijk met 10-7 won. "Ik kan veel beter dan ik in de tweede game liet zien. Ik ga nu goed uitrusten, zodat ik klaar ben voor mijn wedstrijd tegen Gary Anderson."

De darter neemt het zondagmiddag op tegen de huidige nummer twee van de wereld. Bij winst op Anderson is Van Gerwen sowieso zeker van de halve finale, die net als de finale zondagavond gespeeld zal worden. Bij een kleine nederlaag is de halve finale ook een feit, Anderson heeft nu een legsaldo van +5.