Wat een geweldige wedstrijd van PSV! 3-0 voorsprong in de kraker tegen Ajax [LIVE]

En dat is drie! Foto: VI Images.

EINDHOVEN - PSV heeft zondag tot nu toe geen kind aan Ajax. Al na 35 minuten stond het 3-0. Omroep Brabant houdt de ontwikkelingen live bij.

35' 3-0. Weer een goal voor PSV, nu van Lozano. PSV prikt makkelijk door de defensie heen. Ooit won PSV met 10-0 van Feyenoord. Gaat de geschiedenis zich vandaag herhalen? Als PSV dit tempo aanhoudt, moet het kunnen! PSV is de baas in eigen huis, Ajax figureert vandaag,

























32' Pereiro vraagt om een tweede gele kaart. Hij wil voorkomen dat een vrije trap snel genomen wordt. Makkelie houdt de kaart op zak. Van Bommel doet er goed aan zijn speler tot de orde te roepen.

29' Bijna een eigen goal bij PSV als de spelers een bal van Tadic weg proberen te werken. De bal gaat gelukkig naast.

23' De fans waren nog niet uitgeefeest, maar het is weer raak. 2-0 met dank aan Luuk de Jong. Ajax stort totaal in, lijkt het. Het is de snelste 2-0 voorsprong voor PSV in een Eredivisie-duel met Ajax sinds 25 november 2001 (toen na 13 minuten).





























20' Goal voor PSV!!! De bal komt bij Pereiro. Er staan genoeg Ajaxieden in het strafschopgebied, maar hij weet een gaatje te vinden. Keeper Onana heeft slecht zicht op de bal die er dus ingaat!









19' Geel voor Lozano, die heftige duels uitvecht met Tadic. Ook de Ajaxied heeft geel te pakken.

15' Lozano wil een penalty, hij meent dat hij wordt geduwd door Ajaxied De Jong. Makkelie wuift het weg. Lozano zocht zijn tegenstander ook wel makkelijk op.

14' Ajax dringt wat aan in het strafschopgebied van PSV, maar het leidt nergens toe.

9' De sfeer zit er goed in bij de PSV-fans.

7' Een mislukte omhaal bij PSV van Luuk de Jong. Maar PSV dringt duidelijk aan.

5' Beide ploegen gaan fel van start. Het tempo ligt hoog, maar echte kansen worden nog niet genoteerd.

1' Er is afgetrapt. Jeroen Zoet kan toch meespelen. Scheidsrechter is trouwens Danny Makkelie, Bas Nijhuis is de videoarbiter.

























0' Geen minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd om de slachtoffers in Oss te herdenken. Wel stonden de clubs gezamenlijk stil bij het spoordrama, door een boodschap te tonen op de de schermen in het stadion. "We leven intens mee en wensen alle nabestaanden en gewonden sterkte."

Er is inmiddels grote twijfel of Jeroen Zoet zo wel onder de lat staat. Tijdens de warming-up leek er net iets mis te gaan. Zoet is naar binnen nu, Eloy Room wordt inmiddels ingeschoten.









Na vijf wedstrijden in de eredivisie heeft PSV vijftien punten, de maximale score. Ajax staat tweede met dertien punten.

Voorspelling

"PSV-Ajax wordt een hele interessante en hopelijk mooie wedstrijd. Dit zijn de twee beste clubs van Nederland. Ik ben er zeker van dat een van de twee kampioen wordt. In Eindhoven gaat PSV vanmiddag met 2-0 winnen van Ajax. Dat komt mede door de heksenketel die de fans gaan creëren", zo voorstelt PSV-watcher Joost van Erp van Omroep Brabant.

Het is de 63ste keer dat de clubs in het Philips Stadion tegen elkaar spelen. PSV won 31 van de duels. vijftien keer werd gelijk gespeeld.