Het is de natste Roodharigendag ooit, maar dat mag de pret niet drukken

BREDA - Normaal gesproken zie je op Redhead Days tijdens het traditionele fotomomentje een zee aan roodharige koppies, dit jaar was dat een zee aan paraplu's. Die gingen wel even omlaag voor de foto, die onder veel bekijks gemaakt werd. Daarna renden de roodharigen de stad in om de beschutting van een warme kroeg te zoeken.

Suzanne en Monique komen uit Beek en Donk en zijn al vijf jaar bij het fotomoment aanwezig. De rest van het programma laten ze schieten, maar ze maken er wel een dagje van. Vorig jaar beklommen ze de toren van de Grote Kerk en deze zondag willen ze gaan shoppen.

Goed voor vertrouwen

Isis is 9 jaar, maar komt al tien jaar naar de Redhead Days. De eerste keer nog in de buik van haar eveneens roodharige moeder Miranda, die het vooral voor kinderen een bijzondere dag vindt. "Ik denk dat de kinderen zich wel speciaal voelen, dus het is wel goed voor hun zelfvertrouwen."

Isis vindt het leuk om te zien dat ze niet de enige is met rood haar. Meestal krijgt ze er complimentjes over, maar een keer werd ze gepest. "Toen zeiden ze dat ik een tomaat ben. Dat vond ik niet heel leuk, maar ik vond het ook wel weer grappig."





Geschiedenis

De Redhead Days wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. De eerste editie was op 24 september 2005 in Asten. Daar kwamen zo’n honderdvijftig Nederlanders op af. Twee jaar later werd de Roodharigendag gehouden in Breda.

De belangstelling werd in de loop van de jaren steeds groter. Omdat steeds meer mensen vanuit de hele wereld komen, kreeg het evenement een internationaal sfeertje. In 2010 kwamen er zelfs filmploegen uit meerdere landen, waaronder uit Rusland.

Internationaal

Kim uit Denemarken is de 'aanvoerder' van zo'n internationaal gezelschap. Zijn zus Lena is erbij, Jessica uit België sluit dit jaar voor het eerst aan, maar Kushhayes komt al drie jaar elk jaar vanuit San Francisco.

"Het is een geweldig event en een geweldige plek. Iedereen zou dit minstens een keer in zijn leven moeten meemaken." Mandy komt uit Atalanta in Amerika, Virginia en Benjamin komen uit Frankrijk. De roodharigen hebben elkaar drie jaar geleden ontmoet op Redhead Days en spreken sindsdien elk jaar af.

Outfits

Ze maken veel werk van hun outfits. Het thema dit jaar is 'onesies' en dat heeft onder geresulteerd in een roodharige eenhoorn, een paarse beer en een kardinaal met een vurige rode baard.

Vanwege de internationale belangstelling werd in 2012 de naam van het evenement officieel gewijzigd in ‘Redhead Day’. In 2014 werd het wereldrecord roodharigen op één plek verbroken met 1714 roodharigen die tien minuten bij elkaar stonden. In 2015 was het jubileumjaar voor het festival met als thema Vincent van Gogh omdat de roodharige schilder 125 jaar geleden overleed.

Dit jaar is het de natste editie ooit, door de organisatie werd 2018 al gekscherend uitgeroepen toe de 'Umbrella Editie'.