Van Gerwen ondanks verlies tegen Anderson toch naar halve finale

BRIGHTON - Michael van Gerwen is ondanks verlies tegen Gary Anderson door naar de halve finale van de Champions League of Darts. Hij moest bij de topper tegen de nummer twee zijn meerdere erkennen in Anderson (10-9) maar omdat de Brabander in de groepsfase al twee keer had gewonnen, was winst niet noodzakelijk.

"Alle credits gaan naar Anderson. We hadden een geweldige wedstrijd. Ik had liever gewonnen, maar ben blij dat ik door ben. Vanavond maak ik het karwei af", zei Van Gerwen na afloop.

De nummer één van de wereld eindigde in Poule B ondanks het verlies als eerste. Hij won eerder van Daryl Gurney en Dave Chisnall. De Brabander had een beter legsaldo en hield Anderson dus achter zich.

Van Gerwen zei vooraf nog dat hij niet van plan was om ook maar één wedstrijd bij het toernooi te verliezen. "De Champions Leage staat op mijn bucketlist."

Van Gerwen neemt het zondagavond in de halve finales op tegen Peter Wright, die in Groep B als tweede eindigde.