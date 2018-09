Groeiende bloemen-en knuffelzee in Oss, wegen bij spoor uit veiligheid afgesloten

OSS - De enorme zee aan bloemen en knuffels bij station West in Oss wordt iedere dag groter. Reden voor de gemeente om de wegen aan beide kanten van het spoor af te sluiten. Ook zoekt de gemeente een goede bestemming voor alle knuffels die daar met veel liefde en respect zijn neergelegd.

Het eerbetoon aan de slachtoffers, nabestaanden en andere direct betrokkenen van het spoordrama in Oss neemt dusdanige vormen aan dat de gemeente maatregelen neemt. In verband met de veiligheid heeft de gemeente sinds zaterdagochtend de wegen aan beide kanten van het spoor afgesloten voor verkeer. Dit bevestigt woordvoerster Wilma Willemsen van de gemeente Oss.

Gevaarlijk door bloemenzee

"Het werd te gevaarlijk. Zowel door de tenten die de bloemen en knuffels moeten beschermen tegen wind en regen als door de hoeveelheid mensen die naar de plek toekomen. Het is dermate druk dat we het nodig vinden om de wegen af te sluiten. Het zou kunnen dat er maandag weer eenrichtingsverkeer mogelijk is, maar we bekijken het per dag. Actuele informatie hierover melden we op onze website", vertelt Wilma.

Goede bestemming voor dierbare knuffels

Maandag wordt ook gesproken over een goede bestemming voor alle knuffels die bij de herdenkingsplaats zijn neergelegd. "We realiseren ons heel goed dat het gaat om voor kinderen vaak dierbare knuffels. Daar willen we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Ik weet zeker dat we er een goede bestemming voor zullen vinden."