Luuk de Jong: 'We keken vooraf naar beelden van kampioenswedstrijd tegen Ajax'

EINDHOVEN - De PSV-spelers hebben voor de wedstrijd tegen Ajax naar beelden van de kampioenswedstrijd van vorig jaar gekeken. Dat vertelde aanvoerder Luuk de Jong na de wedstrijd van zondag.

"Hoi fans, een fantastische overwinning vandaag. Op naar de volgende." Na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd van PSV tegen Ajax heeft Luuk de Jong een filmpje op social media gezet waarin hij de fans toespreekt.

Net na de wedstrijd zei de aanvoerder al dat hij had genoten van het spel van zijn ploeg. "Het is heerlijk dat we ons zelf hebben beloond voor alle energie die we in de wedstrijd legden. Het was mooi dat we de eerste kansen wisten te benutten."

De Jong won bijna alle duels tegen tegenstanders als Daley Blind en Frenkie de Jong. Met zijn passes stuurde hij Hirving Lozano en Steven Bergwijn meerdere keren op pad en hij scoorde de twee goal voor PSV. "Ajax kan heel goed voetballen. Maar wij waren gedisciplineerd en werkten hard met elkaar. Voor de wedstrijd hebben we nog even naar de beelden van de kampioenswedstrijd van vorig seizoen tegen Ajax gekeken. Dat motiveerde enorm."

Reactie verliezers

De verliezend trainer van Ajax reageerde na afloop ook. "We zijn te kijk gezet", erkende Erik ten Hag. "Dit moet hard aankomen. Het moet pijn doen dat we zo zijn afgetroefd. We hebben de afgelopen weken vaak goed voetbal gespeeld. Maar nu ontbrak het echt aan scherpte."

Hij had er geen spijt van dat hij de geblesseerde Matthijs de Ligt door middenvelder Frenkie de Jong had vervangen. "Ook als ik het achteraf bekijk, dan zou ik dat met het beschikbare materiaal weer doen", zei hij. "Tegen AEK Athene ging dat woensdag namelijk ook goed. Toen benutten we wel de ruimte die er lag. Dat had nu ook gekund."