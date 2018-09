Dieven stelen 33 dure fietsen uit fietsenwinkel, schade honderdduizend euro [BEWAKINGSBEELDEN]

Beelden van de roof in fietsenwinkel Cycletrend in Nuenen.

NUENEN - Dieven hebben afgelopen donderdag voor ruim een ton aan fietsen gestolen uit fietsenwinkel Cycletrend in Nuenen. Dat zegt de eigenaar van de winkel, Ralf van Heugten: “Ze hebben 33 topfietsen meegenomen. Er stonden fietsen bij die meer dan 10 duizend euro waard zijn.” De roof is volledig vastgelegd op beveiligingscamera.

Op de video is te zien hoe drie mannen met bivakmutsen en met ledlampen in een noodgang de winkel leegroven.

Tekst gaat verder onder video.

Grote klap

De klap was voor Van Heugden groot toen hij donderdag de deuren van zijn winkel opendeed: “Je ziet opeens dat je hele toko leeg is. Ik heb eerst flink staan te vloeken en te tieren, en ik heb ook wel een traantje gelaten, dat mag je best weten.” Maar ook bij zijn personeel zit de schrik er goed in: “Ja, het heeft wel impact gehad. In tien jaar heeft nog nooit iemand ook maar een poging tot inbraak gedaan, nu ligt de hele winkel in puin.”

Het is niet de eerste grootste fietsenroof dit jaar. In januari werd een fietsenwinkel in Udenhout voor een vergelijkbaar bedrag leeggeroofd - ook hier was de roof vastgelegd op video. En in juni was een winkel in Schijndel de pineut. Van Heugten ziet zelf een link met deze roven. “Je ziet het aan de manier waarop ze bewegen. En ze waren heel goed voorbereid.”

Veel werk

De winkel is inmiddels weer open, maar er is nog veel werk te doen voor alles weer normaal kan draaien. Van Heugten: “Het gaat flink wat extra werk kosten om de showroom weer te vullen. Ik hoop dat dat snel gaat lukken.”