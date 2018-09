Mighty Mike ondanks goed begin onderuit in halve finale Champions League of Darts

BRIGHTON - Het is de wisselvallig spelende Michael van Gerwen niet gelukt om zich te kwalificeren voor de finale van de Champions League of Darts. In een spannende wedstrijd verloor hij van Peter Wright: 11-9.

De Schot won vijf legs op rij, waarna hij op matchpoint kwam. In de laatste leg waarbij zenuwen parten speelde, maakte hij het af.

Van Gerwen, die eerder op de dag van nummer twee van de wereld Gary Anderson verloor, gooide de eerste legs van de halve finale fantastisch in Brighton. Met een gemiddelde van 117 nam hij een 4-1 voorsprong, daarna werd het 5-2. Daarna kwam de Brabander in een dip, waarbij Wright aan een inhaalslag begon. Hij wist via 8-5 de stand gelijk te trekken tot 8-8, om daarna te winnen.

Peter Wright treft in de finale Gary Anderson.