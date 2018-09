Inspectie onderzoekt of straling spoorwegovergang Oss elektrische Stint heeft beïnvloed

OSS - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoeken of elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie de elektrische Stint heeft beïnvloedt bij het dodelijke ongeluk in Oss.

Aanleiding is dat er na het ongeluk meerdere gebruikers van de Stint - een elektrisch wagentje waarbij de bestuurder staat en met een bak voorop - melding maakte van storingen bij spoorwegovergangen. Frank Wassenaar van het ILT: "Dat is voor ons de reden om de wisselwerking te onderzoeken tussen de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie en de Stint. Wij willen alles uitsluiten."

Op hol geslagen

Eerder werd al bekend dat er onderzoek gedaan wordt of de Stint mogelijk op hol is geslagen. Er rijden in Nederland ongeveer drieduizend Stints rond. Ze worden veel gebruikt door kinderopvangen.

Bij het ongeluk in Oss reed de Stint tegen gesloten spoorbomen en kwam op het spoor terecht. Vier kinderen vonden de dood. Een vijfde kind en een medewerkster raakten zwaargewond. Het tragische ongeluk houdt Oss al dagen in de greep.

De Stint

Vrijdag stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen een brief naar de Tweede Kamer over de Stint. Daarin geeft ze uitleg over de goedkeuring om met de elektrische bakfiets op de openbare weg te mogen rijden. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) was in het verleden negatief.

Een Stint wordt gezien als 'bijzondere bromfiets' en die mogen maximaal 75 centimeter breed zijn. De Stint zit daar met 110 centimeter flink boven. Maar dat werd niet als onoverkomelijk bezwaar gezien, aangezien bakfietsen ook 150 centimeter van de weg mogen gebruiken.

