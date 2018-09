Ambulancemedewerkers staken voor betere cao: 'Werkdruk steeds hoger door personeelstekort'

HELMOND - Na de leerkrachten, de politie, de piloten, de metaalwerkers en de buschauffeurs staken nu de ambulancemedewerkers voor een beter cao. Dat doen ze in eerste instantie alleen met stiptheidsacties. "Het publiek zal geen last hebben van onze actie. Onze werkgevers wel", zei ambulancebroeder Dick Willemsen van Ambulancezorg Brabant-Zuidoost in Helmond bij het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

De werkdruk moet omlaag en er moet een hoger salaris komen. Om acht uur gaat het ambulancepersoneel daarom actievoeren. In onze provincie doen alleen medewerkers in Zuidoost-Brabant mee. De stakers willen opnieuw om tafel met hun werkgevers om te praten over een betere cao.

Ambulancebroeder Dick Willemsen: "Het probleem is dat we al jaren kampen met een enorm personeelstekort. Er komen steeds meer ritten en er komt meer druk op ons personeel te staan. We doen allemaal ons best om de roosters gevuld te houden, maar de rek is er een beetje uit. Wij menen recht te hebben op betere arbeidsvoorwaarden."

'Water staat ons aan de lippen'

De krapte in het personeelsbestand zorgt vooral voor problemen tijdens spoedgevallen. "Er zijn steeds minder ambulances en mensen moeten daarom soms lang op onze zorg wachten. Er staan vaak ook geen extra ambulance als back-up klaar als dat nodig is. Het water staat ons aan de lippen."

De ambulancemedewerkers houden in principe alleen stiptheidsacties waar de gewone burger verder niets van merkt. "Bij spoedgevallen rukken wij altijd uit", meldt Willemsen. De hulpverleners gaan niet meer doen dan nodig. Geen overuren, geen andere standplaatsen en gewoon pauze houden. "Wij gaan stoppen met meehelpen het rooster dicht te krijgen door steeds extra te komen werken."