'Ajax onderschatte PSV een beetje, denk ik', Willy en René zijn onder de indruk van de landskampioen

EINDHOVEN - "PSV heeft laten zien dat het de beste ploeg van Nederland is op dit moment." Willy en René van de Kerkhof zijn onder de indruk van de manier waarop de Eindhovense landskampioen zondag afrekende met rivaal Ajax.

"Het was een heerlijke eerste helft om als toeschouwer naar te kijken", blikt Willy terug. Hij spreekt van een 'zeer getergd PSV dat de wil had om te winnen'.

'Er zit geen mentaliteit in Ajax'

"Ik denk dat die Amsterdammers PSV een beetje onderschat hebben", vult René aan. "Bij PSV stond een team. Ajax heeft misschien wat betere spelers, maar geen team. Daar was gisteren het bewijs van. PSV was in de eerste helft weergaloos. Iedereen speelde goed. In de tweede helft namen de spelers gas terug, maar Ajax was overdonderd. Er zat geen mentaliteit in die ploeg, om ervoor te knokken. Ik vond 3-0 nog een matige afspiegeling van de verhoudingen. Ik had 4-0 of 5-0 verwacht. Maar hier kunnen we uitermate tevreden mee zijn."

Maar over een nieuwe Eindhovense landstitel willen de ex-internationals het nog niet hebben. "Dat is voorbarig", vindt Willy. "We moeten nog 28 wedstrijden. Er kan nog van alles gebeuren. Maar we hebben een geweldige start in de competitie. PSV is gewoon goed in vorm en wordt steeds beter. Dat belooft veel goeds voor de komende Champions Leaguewedstrijden. De kracht van dit PSV is dat er vijftien spelers zijn die gelijkwaardig zijn aan elkaar en die mooi kunnen voetballen. Het gaat de goede kant op. Ik ben trots op onze club."



'NAC hopeloos'

Door de zege op Ajax heeft koploper PSV nu vijf punten voorsprong op de Amsterdamse club. Willem II - dat zaterdag me 4-4 gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard - bezet de achtste plaats. "Dat was een superleuke pot", blikt Willy terug. "Heerlijk voor de neutrale toeschouwer. Fortuna kan aardig mee op dit niveau. Willem II had de handen vol aan de ploeg van Kevin Hofland en René Eijer en kon geen afstand nemen."

NAC Breda - dat zaterdag met 3-0 verloor bij VVV-Venlo - bezet de voorlaatste plaats. "Hopeloos", verzucht René. "NAC speelt slecht en heeft niet zo'n sterke ploeg. Ik denk dat Hans Smulders zich dit als technisch directeur moet aanrekenen."