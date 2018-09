Levering Stints helemaal stilgelegd na spoordrama in Oss

OSS - Het bedrijf Stintum in Bilthoven levert voorlopig geen enkele Stint meer. Na het spoordrama in Oss waarbij donderdag vier kinderen om het leven kwamen, worden alle 3500 voertuigen die in gebruik zijn door het bedrijf gecontroleerd. Stintum heeft deze maatregelen genomen in afwachting van onderzoek naar het ongeluk.

Bij het ongeluk reed een Stint, door nog onbekende oorzaak, door een gesloten spoorboom. Vier kinderen werden geraakt door een trein en overleden. Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang die de Stint bestuurde raakten zwaargewond.

Onderdelen preventief vervangen

De 3500 Stints worden vanaf maandag gecontroleerd op alle veiligheidspunten. Onderdelen worden preventief vervangen. "Echt allemaal worden ze gecontroleerd, van Texel tot Maastricht", vertelt Richard van Ee. Het bedrijf is deze maandag bezig met het maken van een filmpje waarin uitgelegd wordt waar je de Stints zelf op kunt controleren." Dit filmpje wordt maandagavond of dinsdag naar alle cliënten gestuurd.

Kopers van Stints is ook een mail gestuurd met op basis waarvan ze zelf een ‘kwaliteits- en veiligheidscheck’ kunnen doen.

Straling

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat verder onderzoeken of elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie de elektrische Stint heeft beïnvloed bij het dodelijke ongeluk in Oss. Na het ongeluk hebben meerdere gebruikers van Stints melding gemaakt van storingen bij spoorwegovergangen. "Wij willen alles uitsluiten", legt Frank Wassenaar van het ILT uit.

