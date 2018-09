Zomer 2018: Minder bezoekers Biesboschmuseum, maar record aantal passagiers voor Pontje Steur

WERKENDAM - Het Biesboschmuseum in Werkendam heeft afgelopen zomer minder bezoekers getrokken. Ondanks de enorme toeloop van toeristen naar het Nationaal Park de Biesbosch en de extreme drukte op het water, fiets en wandelpaden stagneerde het aantal betalende museum bezoeken. Bij het kleine voetveer Pontje Steur ging de vlag wel uit, de veerdienst zette in de zomer van 2018 een record aantal passagiers over.

“Tot nu toe ruim 23-duizend passagiers”, zegt een vrijwilligster die schipper Wim de Vries helpt op één van de laatste dagen dat het pontje nog in de vaart is. “Overal kwamen de fietsers vandaan, we hebben zelfs een gezin uit Moskou op de pont gehad. Heel bijzonder dat zelfs die mensen dit kleine pontje bij Werkendam weten te vinden. We hebben dagen gehad dat we vijfhonderd passagiers hebben overgezet.”

Minder bezoekers Biesboschmuseum

Het Biesboschmuseum kreeg voor het eerst in het nieuwe onderkomen te maken met een omgekeerde trend. Niet meer, maar juist minder bezoekers. “De zomer was heel warm en daar hadden onze bezoekers ook last van”, zegt directeur Peter van Beek. “We hebben minder betalende bezoekers in het museum gehad, maar we hebben wel meer toeristen aan de balie gehad met vragen over de Biesbosch.” Het Biesboschmuseum trok 48-duizend betalende bezoekers.

Om bezoekers te blijven trekken gaat het museum in de toekomst (nog) meer inzetten op wisselexposities. “Komende jaren gaat dat toch wel een opgaaf worden om de loop er in te houden en mensen opnieuw te bewegen hier een keertje naar toe te komen.”

Bewoners klagen over drukte

Verhuurder van roeiboten en kano’s spreken economisch ook van een enorme goede zomer. De alsmaar toenemende drukte zorgt echter ook voor een keerzijde en dat is overlast van toeristen. Voor Biesbosch bewoonster Iné van den Ende mag het inmiddels dan ook wel wat minder. “Het heeft veel nadelen, het is veel drukker met fietsers en wandelaars en mensen gunnen elkaar de ruimte niet. Mensen recreëren graag vanuit de auto en dat merk je aan de parkeeroverlast.”

“De Biesbosch is niet meer het stiltegebied dat het altijd was”, besluit Van den Ende.