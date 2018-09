Philips Stadion is een heuse vesting: PSV op eigen veld al 35 competitieduels niet te kloppen

EINDHOVEN - PSV geniet volop na van de klinkende 3-0 zege op Ajax van zondag. De Eindhovenaren toonden opnieuw aan dat er niets te halen valt in het Philips Stadion. Inmiddels is PSV in competitieverband al 34 thuisduels op rij ongeslagen.

Twee jaar geleden had PSV voor het laatst het nakijken in een thuiswedstrijd in de Eredivisie. Op 18 september 2016 was Feyenoord met 0-1 te sterk voor de ploeg van toenmalig trainer Phillip Cocu. Daarna heersten de Eindhovenaren weer in eigen huis, een reeks die nu dertig overwinningen en vier gelijke spelen behelst.

Alleen Heracles Almelo (1-1), FC Twente (1-1), SC Heerenveen (2-2) en FC Groningen (0-0) weerhielden PSV in die reeks van een zege:

De Eindhovenaren hielden 22 keer de nul.

Ze kregen slechts 18 doelpunten tegen.

Ze scoorden zelf 90 keer, een gemiddelde van 2,72 goals per duel.

Nog geen clubrecord

De reeks van 34 thuisduels zonder nederlaag is imposant, maar nog ver verwijderd van een clubrecord. In de Eredivisiehistorie kwam het vier keer eerder voor dat PSV minstens 34 thuisoptredens op rij ongeslagen bleef. Die cijfers zijn er als volgt uit:

Periode 1983-1989: 93 thuiswedstrijden: 77 overwinningen, 16 gelijkspelen

Periode 1974-1976: 44 thuiswedstrijden: 37 overwinningen, 7 gelijkspelen

Perfecte start

PSV behield door de 3-0 zege op Ajax zijn perfecte score in dit Eredivisieseizoen. Na zes speelronden staan er zes zeges en achttien punten op het conto van de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Met die start krijgt PSV zicht op het clubrecord dat in het seizoen 1999-2000 onder leiding van trainer Erik Gerets gestalte kreeg. De Eindhovenaren wonnen destijds - met onder anderen Mark van Bommel in de selectie - hun eerste acht wedstrijden vanaf de competitiestart. Dat gebeurde vaak met groots machtsvertoon: Vitesse (1-6), Sparta Rotterdam (7-0), RKC Waalwijk (1-6) en FC Den Bosch (7-0) kregen een flink pak slaag.

Programma

Als PSV komend weekend op bezoek bij NAC Breda opnieuw wint, dan kan de ploeg het clubrecord op 6 oktober evenaren met een thuiszege op VVV-Venlo. Daarna volgt op 20 oktober een thuisoptreden tegen FC Emmen, een duel waarin PSV het clubrecord zou kunnen aanscherpen.

