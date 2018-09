Medewerker recyclingbedrijf vast in papierpers in Tilburg

TILBURG - Een medewerker van een recyclingbedrijf CVB aan de Centaurusweg in Tilburg is maandagochtend bekneld geraakt in een papierpers. Volgens omstanders is de man zwaargewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Het ongeluk gebeurde rond halfelf. Rond halftwaalf zat het slachtoffer nog steeds vast in de machine. Volgens de politie is het slachtoffer aanspreekbaar. De brandweer is bezig om hem te bevrijden.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het op dit moment met de gewonde man gaat is nog onbekend. De Inspectie SZW (van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), voorheen Arbeidsinspectie, is op de hoogte gebracht.