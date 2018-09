Vrieskou op komst na 'extreem koude' zondag

DE BILT - De herfst is begonnen en dat zullen we weten. Na een druilerige zondag en een koude nacht kan het komende nacht zelfs gaan vriezen, laat Jordi Bloem van Weer.nl weten. Mooi weer is wel in aantocht, maar daar moet je nog even geduld voor hebben.

Zondag was een typische herfstdag. Het was fris, dikke grijze wolken trokken over het land en daaruit viel veel regen. In De Bilt was het de koudste 23 september sinds het begin van de metingen. "Hier in Brabant nét niet", vertelt Bloem. "Het scheelde een paar tienden van graden, maar het was ook hier extreem koud voor 23e september." De maximumtemperaturen liepen uiteen van 11,6 graden in Gilze-Rijen tot 12,1 graden in Eindhoven.

'We zitten in een koude luchtsoort'

Deze maandag is het weer een stukje beter dan zondag. "Het kán ook niet slechter", lacht de weerman. "'s Middags zien we af en toe de zon, maar het blijft niet helemaal droog. Er komt af en toe een kleine bui naar Brabant toe. Uiteindelijk wordt het een graad of 15, drie graden onder de norm voor deze tijd van het jaar, maar de zon is terug."

Aankomende nacht blijft het droog. "Maar we zitten in een koude luchtsoort", legt Bloem uit. "Dit betekent dat de temperatuur - zeker in het buitengebied - kan dalen tot onder de vijf graden. Op beschutte plaatsen in Oost-Brabant zou het nét kunnen vriezen, op een hoogte van tien centimeter. Op hakhoogte, zeg maar."

Ruimte voor de zon

Dinsdag breekt van tijd tot tijd de zon goed door. "Dan valt er geen regen en wordt het zo'n zestien graden. De norm van 18 graden halen we woensdag weer. Na opnieuw een frisse nacht wordt het dan misschien wel negentien graden. Met een bries uit het zuidwesten is het echt lekker weer. Hetzelfde geldt voor donderdag. De temperatuur loopt dan overdag op tot 20, misschien 21 graden. De nacht is dan ook niet meer zo koud."