Drie woningen ontruimd na gaslek in Gemert

Door werkzaamheden werd een gasleiding geraakt in Gemert en werden drie woningen uit voorzorg ontruimd. (Foto: Danny van Schijndel GinoPress B.V.)

GEMERT - In Gemert zijn maandagmorgen uit voorzorg drie woning ontruimd nadat een gaslek was ontstaan aan het de Pastoor Prinetiusplantsoen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het riool. Energieleverancier Enexis is bezig de gasleiding af te sluiten.

Ook de straat is afgesloten voor het verkeer. De reparatie aan de gasleiding kan een paar uur duren. Volgens een woordvoerder van de politie is de omgeving veilig omdat er geen ontstekingsplekken zijn die voor gevaar kunnen zorgen.