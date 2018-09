Ruzie tussen vlogger, houtkunstenaar en wethouder eindigt voor de rechter

Wethouder Vincent van den Bosch in de video van vlogger Hornicek

STEENBERGEN - Vlogger Vladimir Hornicek en houtkunstenaar Peter de Koning staan volgende week in het beklaagdenbankje van de rechtbank in Breda. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De Steenbergenaren moeten zich verantwoorden voor een ruzie met Vincent van den Bosch toen die nog wethouder van de gemeente Steenbergen was. Beelden van de confrontatie werden massaal gedeeld op internet.

Justitie verdenkt Hornicek en De Koning van stalking en belediging. D66-wethouder Van den Bosch kreeg het na een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen aan de stok met vlogger Hornicek.

Ruzie

Hornicek wilde de wethouder buiten nog wat vragen stellen, maar Van den Bosch had daar geen zin in. Er ontstond een ruzieachtige sfeer waarna de wethouder Hornicek een duw gaf. Van den Bosch trad eind november af als wethouder na commotie over het filmpje. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij werd geïntimideerd en bedreigd.

LEES: 'Bedreiging, intimidatie, smaad en laster', opgestapte wethouder doet aangifte

De wethouder en de vlogger deden aangifte tegen elkaar. De voormalige wethouder moet later voor de rechter verschijnen voor mishandeling en belediging van de vlogger. Ook wordt hij verdacht van smaad en laster.