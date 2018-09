Geen lijn meer in het spel: 'amateuristische kalk' legt wedstrijd tussen EHC en Heeze tijdelijk stil

HEEZE - In de rubriek 'Stelletje amateurs' berichten we elke maandag over een bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenis in en rond het Brabantse amateurvoetbal. In de derde aflevering zoomen we in op een opmerkelijke onderbreking tijdens het duel EHC-RKSV Heeze van zondag.

De entree in de eerste klasse resulteerde voor Heeze op bezoek bij EHC in een nipte 3-2 nederlaag. Maar niet de uitslag in het Limburgse Hoensbroek zorgde voor reuring. De wedstrijd werd een kwartier voor tijd om een bijzondere reden stilgelegd: een groot deel van de belijning van het veld was verdwenen.

Dat vraagt om uitleg. We hebben Arnold Cuijten aan de lijn, de elftalleider van het eerste elftal van Heeze.

Dit past met gemak in de categorie 'niet alledaagse onderbrekingen van een voetbalwedstrijd'.

Cuijten: "Zeg dat wel. Het was behoorlijk lachwekkend allemaal. Het had zondag natuurlijk veel geregend en al vóór de wedstrijd moest er extra gekalkt worden. Maar na vijf kwartier spelen was een groot deel van het veld gewoon verdwenen. De assistent-scheidsrechter gaf aan dat hij de lijnen niet meer zag."

Duurde het lang voordat er weer lijn kwam in het spel?

"Dat viel mee hoor. De arbitrage heeft even overlegd en heeft toen besloten dat de lijnen opnieuw getrokken moesten worden. Ik denk dat de wedstrijd een minuut of vijf heeft stilgelegen. De spelers hebben in de tussentijd een korte bespreking gehad."

Oplossende kalk... dat klinkt alsof de terreinknecht van FC Knudde aan het werk is geweest.

(Lachend) "Bij EHC gebruiken ze blijkbaar amateuristische kalk. Die wordt via zo'n kalkwagentje met rollen op het veld aangebracht. Dat werkt blijkbaar niet op zo'n nat veld. Bij Heeze maken we gebruik van spuitkalk. De kalk wordt dan onder hoge druk op het gras gespoten. Wij hebben nooit problemen met de lijnen."

Had het voorval nog invloed op het verloop van de wedstrijd?

"Nee hoor, totaal niet. Toen het spel werd stilgelegd stonden we al met 3-1 achter. We zijn daarna nog teruggekomen tot 3-2, maar uiteindelijk was de zege van EHC verdiend. Wij pakken onze punten nog wel dit seizoen. We gaan voor een plek in de middenmoot. We kunnen van iedereen verliezen, maar ook van iedereen winnen."

